Investimento da CPFL na região cresce 84% em 2021

Investimento total nos 234 municípios atendidos pela CPFL Paulista foi de R$ 1,27 bilhão no ano passado

A CPFL Paulista investiu, no ano passado, R$ 42,8 milhões em obras de melhoria, expansão e manutenção de redes de energia na RPT (Região do Polo Têxtil). O volume é 84% maior do que em 2020, quando foram destinados R$ 23,2 milhões para os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Sobre as obras, a assessoria da CPFL Paulista afirma que são executadas em algumas frentes, como, por exemplo, aumento da capacidade de subestações, de novos equipamentos nas redes de distribuição, construção e reforma de linhas de transmissão, troca de postes e modernização de cabeamentos. “Há casos, inclusive, de obras executadas em uma cidade que beneficiam os municípios vizinhos, dada a interligação do sistema elétrico”, diz.

No caso de Americana, do total de R$ 24,5 milhões investidos no ano passado, R$ 20,5 milhões foram destinados para atendimento ao cliente e crescimento do mercado; R$ 1,8 milhão em manutenção e melhoria do sistema elétrico e outros R$ 2,2 milhões foram investidos em projetos especiais de modernização da rede.

O investimento total nos 234 municípios atendidos pela CPFL Paulista foi de R$ 1,27 bilhão no ano passado, uma alta de 44% na comparação com 2020. Até 2026, os aportes devem chegar a R$ 7 bilhões em ações de melhoria, modernização e expansão da rede elétrica, ampliando ainda mais o montante.