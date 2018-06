Inverno é período ideal para observação do céu

Os meses de Inverno favorecem as observações do céu. Segundo o astrônomo e coordenador do Oapes (Observatório Astronômico de Piracicaba Elias Salum), Nelson Travnik, as condições climáticas do período trazem noites de céu limpo, ideais para a astronomia.

“Este mês estamos tendo uma oportunidade excepcional de observar dois planetas: Júpiter e Saturno. Também constelações notáveis como Cruzeiro do Sul, Sagitário, Centauro, Carina, Virgem e Balança podem ser admiradas”, explicou Travinik.

O Inverno, que começou nesta quinta-feira, irá durar 93 dias, 15 horas e 43 minutos. É a mais longa das estações do ano.

Em Americana, as observações do céu no OMA (Observatório Municipal de Americana) ocorrem às sextas-feiras, das 19h às 22 horas, desde que tenha boas condições atmosféricas. Na ocorrência de chuva ou tempo nublado, as atividades são automaticamente canceladas. A visitação é gratuita e não é necessário agendamento. São distribuídas senhas para as observações do céu e formado grupos de 20 participantes para acesso aos telescópios.

A entrada ao Observatório se dá pelo portão principal do Jardim Botânico. É proibido o acesso de crianças menores de cinco anos à cúpula, mas eles também poderão observar o céu através de telescópios externos que são disponibilizados ao público. Mais informações pelo telefone (19) 3407-2985.