Inverno começa nesta quinta sem previsão de frio intenso até o fim de junho

O inverno no Brasil começa nesta quinta-feira (20), às 17h51, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Porém, a previsão é de que o início da estação, marcada pelas baixas temperaturas, não tenha dias de frio de intenso até o fim de junho em Americana e região, segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Inverno também é marcado pelo florescimento dos ipês – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Conforme dados do centro, a temperatura de junho a agosto, período conhecido como “inverno climatológico”, tem média de 18°C a 20°C.

Julho é considerado o mês mais frio, com média de 18,9°C, de acordo levantamento regional que abrange de 1991 a 2020 — ou seja, três décadas fechadas, que é o tempo considerado por meteorologistas para esse tipo de apontamento.

Porém, a previsão é que o inverno deste ano seja de 1°C a 2°C mais quente que a média por conta do “El Niño”, responsável pelo aumento anormal da temperatura da superfície do Oceano Pacífico, na região próxima à Linha do Equador. O fenômeno deixa a atmosfera mais aquecida e diminui a frequência e a intensidade das ondas de frio.

“A gente vem de uma sequência de meses com chuvas abaixo da média e temperaturas acima da média, principalmente devido à influência do ‘El Niño’. Em maio, as anomalias do ‘El Niño’ chegaram à faixa de neutralidade, mas ainda devemos ter alguns resquícios nos próximos meses, principalmente em julho e agosto, com temperaturas acima da média”, explicou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

Ainda conforme Bruno, são esperados longos períodos com temperaturas acima de média e não há indicativos de possibilidade de frio intenso até o fim de julho.

“É claro que essa é uma época que as temperaturas ficam mais baixas. De manhã é comum as pessoas sentirem um friozinho. Também é comum as pessoas sentirem que os dias estão mais fresquinhos, mas quando a gente olha as temperaturas, elas já estão acima da média para o mês”, afirmou.

Por sua vez, as chuvas deverão ficar abaixo da média para o inverno, situação que será motivada pela menor ocorrência de frentes frias.

Segundo o Cepagri, de junho a agosto, também no período de 1991 a 2020, é comum o volume de precipitação ficar entre 25 mm a 50 mm. Agosto costuma ser o mês mais seco, com média de 25,2 mm.

“É importante dizer que tudo isso são perspectivas, panoramas para o geral. A gente ainda depende da previsão do tempo do dia a dia para fazer uma melhor quantificação”, atentou.

Ipês começam a colorir ruas e avenidas da região

Além das temperaturas ficarem mais baixas e a quantidade de chuva diminuir, o inverno é marcado pelo destaque dos ipês, típicos da estação e que colorem algumas das principais ruas e avenidas da região. A transição do outono para o inverno é propícia para o florescer da árvore.

O ciclo dos ipês começa entre maio e junho, com o florescimento do ipê-roxo. Na sequência, praticamente no mesmo período, vem o ipê-rosa.

Geralmente, em agosto ou setembro é quando florescem os amarelos. E, por último, vem o ipê-branco.