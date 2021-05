Internações em Americana voltam a nível anterior ao pico da pandemia

Após queda em abril, Americana retornou a patamar que antecedeu piores dias da crise, com 144 internados nesta terça-feira

Hospital Municipal de Americana tem 11 leitos com respiradores vagos, mas pandemia avança - Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

As internações em leitos Covid-19 em Americana voltaram ao nível que antecedeu o pico da pandemia. Na soma do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e dos três hospitais privados, eram 144 pessoas internadas nesta terça-feira (25), 71 delas em leitos com respiradores e 73 em enfermarias.

O número é equivalente a 18 de março. Exatamente uma semana depois, Americana chegou a 170 internados, número que chegou ao pico de 191 no dia 31 de março.

A cidade voltou a registrar 140 pacientes internados na segunda quinzena de abril, quando saía do ápice da segunda onda. A partir de 19 de abril, o número de internados sempre esteve abaixo dos 140.

A taxa de ocupação dos leitos com respiradores está em 83%, com apenas 11 vagas no Hospital Municipal e três na Unimed.

A pressão sobre o sistema de saúde ocorre também em Santa Bárbara d’Oeste. Desde o último dia 17, a cidade tem lotação máxima das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) públicas.

Médico da rede particular de Americana e membro do Comitê de Crise da prefeitura, Arnaldo Gouveia Junior disse que não há como prever como a pandemia vai se comportar nas próximas semanas. Ele ponderou que o frio, que é ruim para doenças respiratórias, pode ter como resultado a diminuição de festas e aglomerações.

“Temos observado muitas pessoas pegando em empresas e levando para casa, alguns casos de reinfecção, também estão começando a aparecer vacinados adoecendo, principalmente idosos acima de 80 anos”, disse o médico.

Um estudo divulgado semana passada sobre a vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, apontou eficácia de 28% em idosos acima de 80 anos. Arnaldo ponderou que o sistema imunológico nessa faixa etária tem limitações, mas avaliou como baixo esse percentual de proteção.

Ainda sobre as internações, ele apontou que os hospitais já estão sofrendo reflexos do Dia das Mães, mas que mesmo antes dessas reuniões familiares já havia sido observado crescimento de casos graves na cidade.

“Epidemiologicamente, está se esperando em julho um novo pico. Mas se não tiver pelo menos metade da população vacinada não creio que vá dar sossego”, avaliou Arnaldo.

A Prefeitura de Campinas alertou para alta de 36% nos casos nas duas últimas semanas e divulgou que, caso os indicadores se mantenham nos próximos dias, vai adotar medidas restritivas.

Dados compilados pelo Observatório da PUC-Campinas apontam que o DRS-7 (Departamento Regional de Saúde Campinas), composto por 42 municípios, registrou aumento de 20% em internações na semana passada. A taxa de ocupação de UTIs na região está em 74%, mas em Campinas pacientes já aguardam em fila de espera.

“O cenário que se desenha parece deixar claro o efeito dominó provocado pela diminuição das restrições. Sem a prevenção e com a pequena fatia da população vacinada, é certa uma maior circulação do vírus, resultando no aumento da procura por atendimentos, internações, novos casos e mortes”, alertou o infectologista André Giglio Bueno, da PUC-Campinas.