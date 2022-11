Interdição afeta transporte de matérias-primas e escoamento de produtos

A interdição das estradas, na região de Americana, por manifestantes pró-Bolsonaro, comprometeu o transporte de matérias-primas, bem como o escoamento de produtos já finalizados, afirma José Alberto Panzan, presidente do Sindicamp (Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas de Campinas e Região) e dono da Anacirema Transportes, em Americana.

A manifestação começou em todo o País durante a madrugada da última segunda-feira, horas depois da confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) na eleição.

Protestos em rodovias estão atrapalhando o transporte de matérias-primas – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Na região, os bloqueios atingiram a Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, e a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em frente ao Aeroporto Municipal, em Americana, e também em Santa Bárbara d’Oeste.

Em outras cidades da região, de acordo com a CCR AutoBAn, na manhã desta terça havia bloqueios na Anhanguera em Nova Odessa, do km 118 ao 120; em Hortolândia, lentidão pela Rodovia dos Bandeirantes, do km 100 ao 107 e ainda em Campinas, tráfego parado no acesso à Rodovia Dom Pedro 1.

“Nossa atividade ficou comprometida. Estamos com caminhão dentro da fábrica do cliente. Empresas precisam escoar produtos acabados, receber matéria-prima e não é possível fazer essa movimentação por conta das manifestações”, afirmou o presidente do Sindicamp, que tem cerca de 350 empresas associadas em 32 municípios.

AULAS

O bloqueio das estradas também fez com que a FAM (Faculdade de Americana) cancelasse pelo segundo dia seguido as aulas, “obrigou” o Unisal (Centro Salesiano Universitário de São Paulo) a substituir o modelo presencial pelo remoto e adiou a abertura de um supermercado também em Americana.

Segundo o gerente comercial dos Supermercados Paraná, Josenei Miani, a inauguração, prevista para esta quinta-feira, no cruzamento da Avenida Abado Najar com a Rua Dom Pedro 2, foi adiada por conta da manifestação.

“Estamos aguardando mercadorias e equipamentos essenciais para rodar a operação de loja. Vamos torcer para que isso acabe logo e não influencie os preços dos commodities [produtos]”, declarou. O estabelecimento deve ser aberto nos próximos dias.

Em nota, a rede São Vicente informou que as lojas estão abastecidas com alguns atrasos pontuais, mas sem impacto significativo até o momento. Porém, destacou, que caso a paralisação continue, as lojas podem sofrer com a falta de produtos, principalmente de alimentos perecíveis.