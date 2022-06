Instituto de Zootecnia cede espaço para Aequotam

O IZ (Instituto de Zootecnia), em parceria com representantes do Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Nova Odessa, cedeu uma área para o desenvolvimento do trabalho terapêutico e educacional aos portadores de deficiências realizado pela ONG (Organização Não Governamental) Aequotam (Associação de Assistência e Equoterapia de Americana). A cessão foi formalizada na manhã desta quarta-feira.

O Termo de Compartilhamento de Imóvel garante por tempo indeterminado o uso de uma área rural de 20 mil metros quadrados na Fazenda do Estado, próximo ao limite com Americana, que será destinada para instalação do projeto, incluindo prédios desativados do instituto e baias que podem ser convertidas para entidade.

Parceria foi formalizada em reunião no gabinete do prefeito Leitinho – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Nós estávamos conversando há algum tempo sobre a possibilidade da área, mas dependia de muita documentação. A cessão é muito importante, porque estávamos sem possibilidade de local e, agora, podemos continuar nosso trabalho e com possibilidade de aumentar os serviços”, comentou o coordenador administrativo operacional da Aequotam, Eris Bordignon.

No entanto, o coordenador alertou que a assinatura do termo ainda é o primeiro passo para a mudança da ONG para a nova sede. “É importante frisar que depende de adequações e procedimentos para irmos para lá. Agora vamos traçar o plano de adequação”, explicou. Eris acredita que até o fim deste ano a associação poderá ir para a nova área.

Fundada em 2005, a Aequotam atende atualmente 33 pessoas portadoras de deficiências e autismo.