O Instituto Somos abriu inscrições para o Somos Futuro 2025, programa de bolsas de estudos para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O processo seletivo vai até 30 de agosto e as inscrições podem ser feitas pelo site www.somosfuturo.com.br.

Os jovens selecionados recebem bolsas de estudos integrais para cursar os três anos do ensino médio em uma das 80 escolas particulares parceiras do instituto educacional. Na RPT (Região do Polo Têxtil) existem unidades em Americana e Hortolândia.

Os bolsistas também recebem materiais didáticos e paradidáticos – Foto: Divulgação

Os bolsistas também recebem materiais didáticos e paradidáticos, reforço escolar online, cursinho pré-vestibular e mentoria para o desenvolvimento de competências socioemocionais, além de acesso a toda a rede de apoio do Somos Futuro, que inclui acompanhamento psicológico.

Para participar, é necessário que os candidatos estejam matriculados no 9º ano do ensino fundamental 2 em escola pública em 2024, tenham no máximo 15 anos completos neste ano, além de apresentar bom desempenho acadêmico nos últimos três anos e possuir renda bruta familiar, por pessoa, de no máximo dois salários-mínimos.

De acordo com o instituto, desde 2017 o programa beneficiou cerca de 800 jovens. Para 2025, serão ofertadas mais de 280 bolsas em 64 municípios de 14 estados.

Como fazer

Os candidatos devem acessar o portal do programa, preencher a ficha de inscrição, responder ao questionário socioeconômico, indicar a escola de preferência e enviar dois vídeos: um do próprio candidato falando por qual motivo merece ser bolsista e outro, em que sua família ou responsáveis devem contar como poderão apoiar o futuro do aluno em sua jornada.

Após um processo de seleção que compreende quatro etapas eliminatórias (análise socioeconômica, avaliação acadêmica, entrevista com voluntários do instituto e entrevista do candidato e responsáveis na escola escolhida), os selecionados iniciarão o ano acadêmico de 2025 em uma escola parceira.