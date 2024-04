Inspetora de alunos de Americana e morador de Sumaré pegam pena de 14 anos pelo 8/1

Eles chegaram a ser presos dentro do Palácio do Planalto, mas foram soltos

A inspetora de alunos e servidora da Prefeitura de Americana Maria Aparecida Medule, 51, e o morador de Sumaré Davi Emanuel Pereira Domiciano, 41, foram condenados nesta quinta-feira (4) pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a uma pena de 14 anos por terem participado dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Maria Aparecida Medule fez um vídeo durante os atos em Brasília – Foto: Reprodução / Redes Sociais

As defesas dos réus foram procuradas pelo LIBERAL, mas não se manifestaram até o fechamento desta matéria.

Atualmente em liberdade, ambos só deverão retornar à prisão quando o julgamento transitar em julgado. Maria Aparecida está trabalhando na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, na Vila Margarida, em Americana. A prefeitura disse que aguarda ser notificada para tomar medidas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os casos da inspetora e do morador de Sumaré são semelhantes e tiveram votos parecidos do relator, ministro Alexandre de Moraes. Ambos foram presos no dia do ato dentro do Palácio Planalto.

Maria Aparecida, em seu interrogatório, justificou que apenas seguiu a multidão e negou que tenha danificado algum item. Quando questionada pelos policiais se tinha a intenção de dar um golpe de Estado, ela teria respondido “pode ser.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Por sua vez, Davi relatou que tentou se proteger das bombas. Ele admitiu ter frequentado o acampamento antidemocrático em frente à EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes do Exército), em Campinas.

Artigos

Os réus tiveram pena formulada em cinco artigos do Código Penal: associação criminosa armada, golpe de estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Em sessões virtuais concluídas nesta quinta, os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux acompanharam os votos do relator e condenaram Maria Aparecida e Davi a 14 anos, sendo 12 anos e seis meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin acompanharam parcialmente o relator. Já Luís Roberto Barroso, André Mendonça e Nunes Marques rejeitaram os votos de Moraes.

Multa

Os réus ainda terão de pagar 100 dias-multa, cada uma equivalente a 1/3 do salário mínimo, além de uma indenização por danos morais coletivos, fixada em R$ 30 milhões e que será dividida entre os condenados.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), além de Davi e Maria Aparecida, foram condenados a faxineira de Americana Edineia Paes da Silva dos Santos, 38, com pena de 16 anos e 6 meses, e o motorista de aplicativo de Nova Odessa Dirceu Ribeiro da Assunsão, 55, com pena de 14 anos.