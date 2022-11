Inscrições para vestibulinho das Etecs são prorrogadas

As inscrições para o vestibulinho da Etec Polivalente foram prorrogadas para a próxima quarta-feira (23), às 15h. Anteriormente, o prazo iria até esta sexta-feira (18). Serão disponibilizadas vagas para os ensinos técnico e médio, além de ensino médio integrado ao técnico, com ingresso em 2023. A prova permanece marcada para o dia 18 de dezembro, às 8h.

A unidade de Americana receberá ao todo 600 vagas, dividias entre os períodos da manhã, tarde e noite. Estarão disponíveis os cursos técnicos de administração, contabilidade, design de interiores, edificações, mecânica e segurança do trabalho, cada um com 40 vagas e todos gratuitos.

A lista completa com todos os cursos para inscrição pode ser conferida em vestibulinhoetec.com.br .

Na RPT (Região do Polo Têxtil), outras cidades receberão vagas, sendo 528 para Santa Bárbara d’Oeste, 400 para Nova Odessa, além de 40 para Sumaré e 320 para Hortolândia. As inscrições podem ser realizadas de forma online, através do site do vestibulinho .

Para se inscrever, é necessário que o candidato informe o número do CPF e efetue o pagamento de uma taxa de R$ 33. Para ingressar no ensino médio, o candidato deverá ter um certificado de conclusão do ensino fundamental ou declaração de conclusão.

Para se matricular em um curso técnico, é preciso ter ter certificado de que concluiu o ensino médio ou de que está matriculado a partir do 2º ano do mesmo.

A prova terá três horas de duração e o resultado será divulgado em 10 de janeiro. Os participantes poderão consultar o local de prova a partir de 15 de dezembro, no mesmo site da inscrição.