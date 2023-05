Inscrições para vestibular das Fatecs vão até dia 2

Com inscrições abertas até as 15h do dia 2 de junho, o vestibular das Fatecs (Faculdades de Tecnologia) do Estado de São Paulo oferece 480 vagas em Americana e 120 em Sumaré. Interessados devem se inscrever pelo site www.vestibularfatec.com.br. A prova está marcada para 25 de junho.

Fatec de Americana tem 480 vagas disponíveis – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

A inscrição custa R$ 91. O valor deve ser pago em dinheiro, em uma agência bancária da preferência da pessoa, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta disponível no site do vestibular.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os pré-requisitos para participação e a documentação necessária podem ser conferidas na Portaria do Vestibular e no Manual do Candidato.

As Fatecs oferecem estudo gratuito para quem deseja conquistar um diploma de graduação superior tecnológica.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em Americana, há oportunidade para os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, design de moda, gestão empresarial, jogos digitais, logística, produção têxtil e segurança da informação. Em Sumaré, os cursos são de gestão de negócios e inovação, e gestão de recursos humanos.