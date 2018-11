Inscrições para o vestibulinho se encerram no dia 12

Termina na próxima segunda-feira (12), às 15 horas, o prazo das inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre do próximo ano. Em todo Estado, são oferecidas mais de 80 mil vagas em diversas modalidades de ensino. O exame será no dia 16 de dezembro.

O candidato que deseja concorrer a uma das vagas do Vestibulinho para as modalidades com Ensino Médio deve ter concluído o Ensino Fundamental. Já os que pretendem fazer apenas o Ensino Técnico precisam ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio. Para efetivar a inscrição, exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br, é necessário imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 30 em dinheiro em qualquer agência bancária. Foto: Gastão Guedes/Divulgação

A grande novidade para 2019 é a Articulação dos Ensinos Médio-Técnico e Superior (AMS). O estudante poderá completar em cinco anos os Ensinos Médio, Técnico e superior Tecnológico – atualmente, são necessários seis anos.

O ingresso na nova modalidade ocorre pelo Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional em Desenvolvimento de Sistemas, que, além das três mil horas regulares do curso, terá mais 200 horas de atividades práticas dentro de empresas do setor de tecnologia. Ao concluir esse ciclo de três anos, o aluno poderá completar o curso superior tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas em mais dois anos de estudo, em uma Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec).

A AMS será implantada no primeiro semestre de 2019 nas Fatecs Americana, na Região de Campinas; Zona Leste, na Capital; e na Etec Jorge Street, em São Caetano do Sul, no ABC. Serão oferecidas 40 vagas em cada unidade no período da tarde.

Nova modalidade de Ensino Médio

Além de 5 mil vagas para o Ensino Médio Regular, três Etecs também estreiam mais uma opção de formação adequada às orientações da Reforma do Ensino Médio. O Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais começa a ser oferecido na Etec Profª Helcy Moreira Martins Aguiar, de Cafelândia (40 vagas de manhã); na Etec Gino Rezaghi, de Cajamar (40 vagas à tarde); e na Etec Albert Einstein, na Capital (40 vagas a tarde).

O Vestibulinho oferece também 355 vagas para o Ensino Médio com Qualificação Profissional, distribuídas entre os cursos de Administrador de Banco de Dados, Assistente de Recursos Humanos e Auxiliar Administrativo/Finanças/Marketing e Comercial.

Outras 4.786 vagas são destinadas aos Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional em 17 cursos – a relação está disponível em www.vestibulinhoetec.com.br.

Ensino Técnico Integrado ao Médio

Para o Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim), são oferecidas mais de 21 mil vagas – 20.700 destinadas às Etecs e 1.040 para escolas estaduais, por meio do Programa Vence, parceria com a Secretaria da Educação do Estado.

Certificações por competências

Vagas remanescentes de segundo módulo estão disponíveis para nove cursos técnicos: Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Logística, Mecânica, Nutrição e Dietética, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

Os interessados devem ter concluído o Ensino Médio e ter experiência profissional na área do curso, mediante avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.

Estudantes também poderão pleitear acesso às vagas remanescentes do segundo ano do Ensino Médio, desde que tenham completado o primeiro ano desse ciclo.

Ensino Técnico a Distância

Entre os cursos técnicos na modalidade semipresencial, com aulas em ambiente virtual e presencial, a novidade é o de Sistemas de Energia Renovável, com 160 vagas distribuídas igualmente em quatro unidades: Etec Bento Quirino (Campinas), Etec Basilides de Godoy (Capital), Etec Joaquim Ferreira do Amaral (Jaú) e Etec Rubens de Faria e Souza (Sorocaba). No total, serão 1.520 vagas.

Já a modalidade online disponibiliza 1.200 vagas, distribuídas entre quatro cursos técnicos: Administração, Comércio, Guia de Turismo e Secretariado. Os interessados terão apoio de um tutor e acesso à informação por meio da internet com o uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Especialização de nível médio

Neste Vestibulinho, 245 vagas são destinadas aos seis cursos de especialização técnica: Composição e Arranjo, Dança de Salão, Enfermagem do Trabalho, Enfermagem no Atendimento em Urgência e Emergência Intra e Extra-Hospitalar, Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição e Logística Reversa.

Para a inscrição, além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site.

Com informações da assessoria de imprensa do Centro Paula Souza.