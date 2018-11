Inscrições para estágio no MP terminam na segunda-feira

O prazo final para as inscrições do 23º Concurso de Estagiários do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) se encerra nesta segunda-feira (12), após ser prorrogado. A seleção é voltada a alunos que estejam cursando a partir do 5º semestre da graduação em Direito. Estão sendo oferecidas 300 vagas, que serão preenchidas em todas as áreas regionais do Estado. Na regional de Campinas 18 vagas são ofertadas e na de Piracicaba, 22 vagas.

Do total de vagas, 10% serão reservadas a candidatos com deficiência e 20%, a candidatos negros. O valor da bolsa oferecida é de R$ 750.

As provas serão aplicadas em 2 de dezembro deste ano nos municípios de São Paulo, Araçatuba, Franca, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru, Ribeirão Preto, Campinas, Piracicaba, Taubaté, Sorocaba, Santos e Registro. É necessário fazer a prova na mesma regional da cidade em que o interessado quiser trabalhar.

Entre as atribuições do estagiário do Ministério Público estão o acompanhamento das diligências de investigação, o estudo das matérias que lhe sejam confiadas, propondo a adoção dos procedimentos consequentes e o controle da movimentação dos autos de processos administrativos ou judiciais.

O edital completo está disponível aqui. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3017-7990 ou pelo e-mail esmp-concurso@mpsp.mp.br.