Inscrições do Novotec Expresso são prorrogadas

As inscrições do Novotec Expresso foram prorrogadas até dia 2 de março. O cadastro, que se encerrava nesta sexta-feira (25), deve ser realizado no site do Novotec.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), o programa oferta 550 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional para alunos do ensino médio de escolas estaduais, Etecs, e jovens de 14 a 24 anos com ensino fundamental completo.

Hortolândia é a cidade com maior número de vagas disponíveis: 200. Em seguida, está Americana, com 175, e Sumaré, com 100. Santa Bárbara d’Oeste tem 75 vagas.

Serão ofertados cursos nas áreas gestão e negócios, produção cultural e design, tecnologia da informação e comunicação e, por fim, meio ambiente.

Os cursos de qualificação profissional têm 120 horas de duração, nos formatos presencial e remoto. Os estudantes matriculados no ensino médio da rede estadual terão direito a um auxílio no valor total de até R$ 600, dividido em quatro parcelas mensais, ao longo da duração do curso.

Os critérios para recebimento do auxílio também podem ser conferidos no site do Novotec.

