Inscrição para o vestibulinho das Etecs vai até sexta-feira

Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrições do vestibulinho de 2º semestre da Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente, em Americana. A unidade oferece vagas em 10 cursos técnicos com aulas no período noturno. As provas serão aplicadas no dia 24 de junho, às 13h30, em locais a serem divulgados.

As inscrições devem ser feitas no site www.vestibulinhoetec.com.br com uma taxa de R$ 27,80.

A escola oferece formações técnicas em Administração, Contabilidade, Design de Interiores, Edificações, Eventos, Informática para Internet, Logística, Mecânica, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho. No período da tarde são ofertados Comunicação Visual e Desenvolvimento de Sistemas.

O Centro Paula Souza, mantenedor das Etecs, deve divulgar no dia 19 de junho os locais dos exames.