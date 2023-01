Inmet emite aviso de chuvas para cidades da região nesta segunda-feira

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), responsável por avisos e projeções climáticas em escala nacional, emitiu, na manhã desta segunda-feira (9), um aviso de chuvas na Região Metropolitana de Campinas, que abrange a RPT (Região do Polo do Têxtil). O alerta vale até as 10h desta terça-feira (10).

De acordo com o documento, são esperados 20 a 30 milímetros de precipitação no período de uma hora, ou também 50 mm no dia. Apesar do volume elevado para um recorte pequeno de tempo, há risco baixo de alagamentos e de deslizamentos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Inmet também orienta que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, observem alterações nas encostas e evitem utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Além da RPT, outras regiões também devem ser afetadas pela chuva: Bauru, Ribeirão Preto, Piracicaba, São Carlos, Araraquara, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, além do Sul de Minas Gerais e do estado do Rio de Janeiro.