Indústria fecha 350 postos de trabalho na RPT

A indústria fechou 350 postos de trabalho na região em maio, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira pela Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Foram 150 vagas fechadas na Diretoria Regional de Americana, que inclui as cidades de Cosmópolis e Nova Odessa, e outras 200 na Diretoria Regional de Santa Bárbara d’Oeste.

Em Americana, houve uma queda percentual de 0,41% em maio em relação a abril. Segundo o boletim do Depecon (Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos), o nível industrial na Regional de Americana foi influenciado negativamente pelos setores de produtos têxteis (-0,57%); borracha e material plástico (-0,67%); produtos de Metal, exceto máquinas e equipamentos (-1,30%) e máquinas e equipamentos (-1,56%). Esta é a segunda queda consecutiva na regional de Americana. No ano, a região compreendida por essa diretoria acumula queda de 600 postos de trabalho. Foto: Arquivo / O Liberal

Já em Santa Bárbara d’Oeste, a queda percentual em relação a abril foi de 1,3%. O fechamento de 200 vagas na indústria barbarense em maio está relacionado às variações negativas de produtos têxteis (-1,83%); gêneros alimentícios (-4,86%); produtos de borracha e de material plástico (-1,20%) e metal, exceto máquinas e equipamentos (-2,20%).

Em abril, o município havia registrado uma variação positiva, com a abertura de 50 postos. O saldo de janeiro a maio indica um fechamento de 50 vagas na cidade.

Estado

Após quatro meses seguidos de geração de emprego, a indústria paulista encerrou maio com o fechamento de 3,5 mil postos de trabalho. Isso representa uma queda de 0,16% em relação a abril na série sem ajuste sazonal. No acumulado do ano, o saldo é positivo, com 28,5 mil vagas criadas.

“Estamos diante de um cenário político e econômico de incertezas. Temos problemas no câmbio, as empresas têm dificuldade de acesso ao capital de giro e a taxa de crescimento do PIB será menor, o que reflete no emprego. É preocupante. O ano de 2017 foi ruim e tínhamos a perspectiva de um 2018 ótimo, o que não está acontecendo. Diante deste cenário, nossa perspectiva para o fechamento do ano é de emprego negativo”, disse o presidente em exercício da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), José Ricardo Roriz Coelho.