Indústria fecha 100 vagas durante o mês de janeiro

A indústria fechou 100 vagas em janeiro na região da Diretoria Regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, que inclui Nova Odessa e Cosmópolis. Isso representou um recuo de 0,34% no nível de emprego, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela entidade.

A queda foi puxada pelos setores de produtos têxteis (-0,41%); metalurgia (-2,35%) e máquinas e equipamentos (-0,65%). O LIBERAL mostrou que a Diretoria de Americana teve, em 2018, o pior nível de emprego para um mês de dezembro desde o início da série histórica do Ciesp, com retração percentual de 4,03%. Foto: Pedro Revillion / Palácio Piratini

Já a Diretoria Regional de Santa Bárbara d’Oeste, formada somente por esse município, teve aumento percentual de 0,74% no nível de emprego em janeiro em relação ao mês anterior. Isso corresponde à abertura de 100 vagas, relacionada aos setores de produtos têxteis (1,39%) e produtos de borracha e material plástico (5,69%).

Estado

A indústria paulista registrou saldo positivo de vagas para o mês de janeiro. Foram gerados 8,5 mil novos postos de trabalho. Para José Ricardo Roriz Coelho, segundo vice-presidente do Ciesp, o resultado para o mês reflete o aumento de produção de veículos automotores e de máquinas, especialmente agrícolas e está acima da média esperada para o mês.

“O crescimento no setor de veículos e máquinas impulsiona outros, como a indústria de plástico e borracha e nos levou a um saldo acima da média esperada para janeiro, que era em torno de 3,5 mil vagas”, declarou.