Índice coloca Sumaré e Hortolândia em estado de alerta para dengue

O IIP (Índice de Infestação Predial) divulgado na semana passada pela Secretaria de Vigilância em Saúde apontou que Sumaré e Hortolândia estão em situação de alerta por conta da infestação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika vírus e chikungunya.

O índice faz parte do Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti, o LIRAa, e é formulado por meio de uma conta que envolve o número de residências visitadas pelos agentes da vigilância sanitária e o número de casas constatadas com larvas.

Sumaré apresentou um índice de 1,16, ou seja, a cada 100 imóveis visitados em 1,16 foram encontradas larvas. Por sua vez, Hortolândia totalizou 1,51. Quando o índice aponta de 1 a 3,9 o Ministério da Saúde registra estado de alerta. Abaixo de 1 é considerado satisfatório e acima de 3,9 o município entra em estado de risco.

“Na verdade, esse fato já era esperado por conta da quantidade de chuva nessas cidades, o que aumenta os focos do mosquito Aedes aegypti. A consequência disso é que há uma grande possibilidade de termos uma epidemia”, atenta a médica infectologista Ártemis Kílaris.

“Tem que começar o trabalho preventivo. Eu já tenho visto algumas cidades com esse trabalho, visitando as casas e identificando as larvas, para fazer a conscientização das pessoas. Quanto antes fizer isso, melhor. Porque daqui a uns 30, 40 dias até o mês de maio, há um aumento na série histórica dos casos de dengue”, completa.

Americana, com 0,59, e Santa Bárbara d’Oeste, com 0,43, apresentaram índices satisfatórios. No ano passado, Americana teve 4.304 casos confirmados de dengue, enquanto Santa Bárbara 5.898. Em 2022 os municípios bateram recorde de óbitos pela doença – foram oito e 13, respectivamente

Já Sumaré teve 1 mil casos confirmados e Hortolândia, 969. Nova Odessa teve 296 e mostrou índice de zero no LIRAa.

“É importante lembrar que a dengue é uma doença que mata. Os últimos índices divulgados pelo Ministério da Saúde são preocupantes, porque há um grande número de óbitos no País. Então é uma doença grave que se não for atendida adequadamente pode levar à morte, e o maior problema das epidemias é que os hospitais não dão conta de atender tantos casos”, alerta Ártemis.

“E tem o zika vírus e a chikungunya. O zika já se mostra um risco muito alto para as grávidas, por conta da má formação do feto, e a chikungunya pode deixar sequelas. Então é fundamental que as cidades conscientizem as pessoas o quanto antes”.