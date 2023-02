Incidência de raios tem alta de 40% em Americana e região entre 2021 e 2022

A RPT (Região do Polo Têxtil) teve uma média de 65 raios por dia no ano passado. Ao todo, foram registradas 23.789 descargas elétricas. A quantidade é 40% maior do que o total de 2021, quando foram verificados 16.988 raios. Os dados são do Elat (Grupo de Eletricidade Atmosférica), vinculado ao Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

O número é considerado bastante elevado, afirma o coordenador do Elat, Osmar Pinto Junior. Isso porque a incidência de regiões que registram mais de seis raios por quilômetro quadrado já é alta. No caso da RPT, a área territorial dos cinco municípios juntos soma 694 quilômetros quadrados.

Imagem feita com drone na região da Avenida Antonio Pinto Duarte flagra raio – Foto: Willian Gregio / Divulgação

Quando dividida pela quantidade de raios, constata-se que a região teve, no ano passado, 34 descargas elétricas por quilômetro quadrado.

E a tendência é de que o número aumente. “Essa alta de raios está acontecendo em quase todo o Sudeste. Neste ano, estamos com a presença de uma nebulosidade vindo da Amazônia que está aumentando a umidade na região. Isso acaba favorecendo tempestades mais intensas e os raios têm batido recordes. Todo ano temos este fenômeno, mas em 2023 está mais forte”, explica o coordenador.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Pinto Junior diz também que a urbanização de Campinas influencia. “E não há o que fazer. Devemos nos prevenir para evitar fatalidades, mas não há como reduzir o número de raios. Pelo contrário. A quantidade vem aumentando no Brasil em função do aquecimento, das mudanças climáticas. O planeta vem aquecendo em um ritmo acelerado apesar dos esforços das comunidades científicas, portanto, cada vez mais teremos descargas elétricas”, alerta.

Segundo o coordenador do Elat, na maioria das vezes, o raio atinge uma pessoa de maneira indireta, o que aumenta as chances de sobrevivência porque apenas uma pequena parte da corrente da descarga elétrica atinge a vítima.

Para dias com tempestades, o coordenador dá dicas de segurança. “Dentro de um carro fechado a pessoa está sempre mais segura. Em uma residência, a pessoa está mais segura do que ao ar livre, mas ainda corre risco”.

Esse risco, explica, está associado ao da pessoa poder estar em contato com algum aparelho ligado na rede elétrica ou linha telefônica. “Cerca de 20% das mortes ocorrem dessa maneira”.

Como evitar os riscos de uma descarga elétrica

O raio é uma descarga elétrica que ocorre entre a nuvem carregada de eletricidade e a terra, mais precisamente entre a nuvem e o ponto mais próximo que esteja na terra (normalmente, para-raios existentes nos edifícios).

Uma descarga elétrica dessa natureza possui uma potência média de 15 mil ampères. Para se ter uma ideia, um chuveiro apresenta potência de 30 ampères Veja dicas de segurança: