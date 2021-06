Incêndio destrói unidade do Pague Menos em Paulínia

Um incêndio atingiu uma unidade da rede de supermercados Pague Menos, em Paulínia, na noite desta sexta-feira (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento teve perda total. O fogo, ainda de acordo com a corporação, só não afetou as lojas de conveniência.

A unidade, localizada na Avenida José Paulino, 3.045, bairro Nova Paulínia, está interditada por orientação da Defesa Civil e ainda passaria por perícia técnica. A causa do incêndio, que ocorreu por volta das 22 horas, ainda é desconhecida.

Loja foi tomada pelas chamas na noite de sexta; ninguém se feriu – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Não houve vítimas. Conforme nota divulgada pela empresa, o supermercado estava fechado. Portanto, não havia clientes e nem colaboradores no local. O Pague Menos informou que vai realocar todos os funcionários da loja em outras unidades da rede.

“Neste momento queremos tranquilizar nossos colaboradores e informar que precisaremos deles, para que possamos continuar atendendo os nossos clientes dessa loja em outros endereços, até que consigamos calcular os danos e avaliar a recuperação do local, após o término do laudo da perícia”, disse o gerente de Marketing e Inteligência de Mercado, Diego Cicconato.

O Pague Menos aponta que os clientes dessa loja agora têm como opção de compras a outra unidade da cidade, localizada na Avenida João Aranha, 470, bairro Altos do Pinheiro, ou o supermercado de Sumaré, na Estrada Municipal Valêncio Calegari, 3.380.

“Também já estamos trabalhando para liberar o e-commerce na loja da Avenida João Aranha. Com isso, a compra online será restabelecida e os clientes poderão continuar a realizar as compras normalmente, porém com a mudança de endereço, para o serviço de compre e retira”, afirmou Cicconato.

O Pague Menos ressalta que “em todas as suas unidades a brigada de incêndio e Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) estão atuantes e treinadas, com visitas regulares da equipe de segurança do trabalho e auditorias constantes”.

A empresa também destaca que o estabelecimento segue as normas reguladoras e possui as licenças para funcionamento com alvarás e AVCBs (Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigentes. A rede ainda diz estar preocupada, neste momento, em garantir a segurança do prédio e, consequentemente, dos imóveis vizinhos.

Contenção

O trabalho de rescaldo terminou na manhã deste sábado, por volta das 11h30, sob o comando do sargento do Corpo de Bombeiros André Luiz Soares, que assumiu o serviço às 7h30.

Ao todo, seis bombeiros participaram da ação. Eles contaram com o apoio da Defesa Civil. “A gente começou a atuar nos pequenos focos que sobravam”, contou. À noite, a corporação de Paulínia também foi auxiliada por bombeiros de Campinas.