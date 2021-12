Incêndio de grandes proporções atinge depósito de pallets, em Paulínia

Apesar da grande extensão do incêndio, não houve feridos e os bombeiros conseguiram controlar as chamas

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de pallets na noite deste sábado (11), em Paulínia. Ninguém se feriu e os bombeiros trabalharam por 1h30 para controlar as chamas.

Segundo informações da Defesa Civil, o incêndio começou por volta de 19h, em um depósito de pallets na Avenida Professor Estevam Ferreira, no Parque da Represa e atingiu uma área de três mil metros quadrados.

Os bombeiros foram chamados por populares e controlaram o incêndio após uma hora e meia de trabalho. A preocupação da corporação é que as chamas atingissem residências e comércios próximos. As causas do incêndio são desconhecidas.

Neste domingo bombeiros retornaram ao depósito para realizarem o trabalho de rescaldo – Foto: Divulgação / Defesa Civil de Paulínia

Na manhã deste domingo (12), os bombeiros retornaram ao local para realizarem o trabalho de rescaldo, que é uma ação para evitar que um novo incêndio se inicie. A Defesa Civil acompanhou os trabalhos. O proprietário também compareceu para limpar a área.