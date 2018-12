Inadimplência do IPVA cresce 5 vezes na região

A inadimplência do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) cresceu cinco vezes na RPT (Região do Polo Têxtil) nos dois últimos anos. Até outubro, donos de 23,05% dos veículos não tinham pagado o imposto em 2018 – há dois anos, a inadimplência alcançava 4,64%. Os dados são da Secretaria Estadual da Fazenda. Com o IPVA atrasado, o proprietário não consegue licenciar o veículo, que pode ser apreendido.

Em 2016, o imposto referente a 17.854 veículos deixou de ser pago. Neste ano, até 8 de outubro, o índice de inadimplência alcançou 91.760 carros, motos e caminhões (um crescimento de 413,95%). Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Para Francisco Crocomo, doutor em economia aplicada e professor da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) e da Escola de Engenharia de Piracicaba, os números são reflexo do desemprego. Apesar de a crise econômica ter começado em 2014, as demissões, aponta Crocomo, se intensificaram em 2016 e 2017. “Acho que começa a atrasar o pagamento para poder ter outras despesas mais prioritárias, alimentação e tudo mais”, afirma o economista.

Em valores, o saldo pendente, ou seja, aquilo que não foi pago, alcança 12,99% do total lançado – em 2016, havia sido de 2,92%. Em 2018, o valor total do imposto na RPT foi de R$ 318,3 milhões (R$ 41,3 milhões não foram pagos). Em 2017, 4,26% de todo o imposto lançado não foi pago. A inadimplência era referente a 11,16% dos veículos. A cidade com o maior índice de inadimplência é Hortolândia. No município, 26,18% dos donos de veículos não pagaram o imposto neste ano. Do total do imposto lançado, 16,98% não entrou nos cofres.

O despachante Valmir Gonzalez, de Americana, disse que tem observado o aumento nos últimos dois anos. “Consequentemente fica atrasado o documento”, conta. “Bastante gente tá andando com carro vencido.”

De acordo com Gonzalez, o valor da multa e dos juros também dificulta a situação dos inadimplentes. A multa pelo atraso no IPVA é de 0,33% ao dia, até o limite de 20% do total do imposto. E ainda há juros, que são de 1% ao mês ou o valor da taxa Selic, o que for maior.

Na prática, diz o despachante, no fim do ano tudo fica em torno de 30%. E, no ano seguinte, o débito vai para a Dívida Ativa do Estado, e fica sujeito a mais juros. “Se o cara não aguentava pagar R$ 1 mil, muito menos R$ 2 mil.”

O atraso causa reflexos nas cidades. É que, apesar de ser um imposto estadual, 50% do que é arrecadado de IPVA vai para os municípios. Americana, por exemplo, recebeu R$ 47,1 milhões em 2014 e R$ 54,2 milhões neste ano. Se aplicada a inflação do período, diz a prefeitura, a receita de 2014 representaria, em valores de hoje, R$ 59,6 milhões. Ou seja, na prática, neste ano Americana recebeu R$ 5,4 milhões a menos em valores reais. Em Nova Odessa, entraram nos cofres em 2018 R$ 9,9 milhões. Em 2014, foram R$ 8,6 milhões.