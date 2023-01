Impulsionada por fim de isenção, energia solar quase dobra na região

Prazo para pedir acesso às placas solares com isenção na taxa de distribuição até 2045 termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (6) o prazo para os consumidores solicitarem a instalação de placas solares com isenção na taxa de distribuição de energia. Na RPT (Região do Polo Têxtil), a proximidade da data-limite intensificou a procura por energia solar nos últimos meses do ano passado, contribuindo para que o número de instalações quase dobrasse.

De acordo com dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a colocação de placas solares saltou de 1.787 para 3.381 entre os anos de 2021 e 2022 nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, o que corresponde a um aumento de 89%.

Placas usadas para captar a luz solar e gerar energia elétrica – Foto: Divulgação

Esta sexta-feira é a última oportunidade para que novos usuários de energia solar garantam até 2045 a isenção de pagamento da Tusd B (tarifa de uso dos sistemas de distribuição), ou fio B. O prazo consta em uma lei sancionada no dia 7 de janeiro de 2022, que regularizou o Marco Legal da Geração Distribuída.

Proprietário da Oriente Solar, em Americana, Anderson Garcia afirma que a procura, que já estava intensa desde novembro, aumentou ainda mais nas duas últimas semanas de dezembro, quando consumidores viram que não haveria prorrogação do prazo.

“Nos últimos dias de dezembro, entramos com 27 projetos para serem aprovados. Normalmente, eram oito por mês”, diz.

Na Solar Americana, o número de solicitações aumentou 50% nos meses de novembro e dezembro do ano passado, em relação aos meses anteriores.

“Os contratos tiveram que ser fechados até 20 de dezembro para que a gente tivesse tempo hábil para conseguir a aprovação até 6 de janeiro”, comenta Stephanie Andrade Arantes, engenheira eletricista da empresa.

Diretora da New Force, em Santa Bárbara d’Oeste, Ligia Ribeiro chegou a fechar mais um contrato semana passada e diz que teve que correr contra o tempo para conseguir a aprovação para o cliente. “Agora não dá mais tempo”.

Administrador de empresas e proprietário de uma loja de móveis, Davi Campagnolo instalou as placas em setembro para conseguir se enquadrar na lei atual.

“A maioria das contas já atingiu o valor mínimo, falta a empresa, que já reduziu bem, passando de R$ 1,2 mil para R$ 420 por mês”. Ele espera recuperar o investimento em cerca de três anos.

O que muda

Quem aderir ao sistema a partir de 7 de janeiro passará a pagar pela Tusd B progressivamente até 2029. Atualmente, os consumidores que geram energia pagam apenas um valor fixo, de acordo com a potência instalada, independentemente da quantidade que geram e consomem.

Esse benefício foi criado em 2012 pela Aneel para estimular a geração de energia solar e é custeado por todos os demais consumidores do País que não são geradores.

A partir do dia 7, o Brasil entrará em um período de transição, em que haverá uma cobrança escalonada dos custos de distribuição para novos projetos. A cobrança cheia será realizada a partir de 2029.