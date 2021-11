IFSP prorroga inscrições do processo seletivo para cursos técnicos gratuitos

O prazo de inscrição no processo seletivo dos cursos técnicos do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) foi prorrogado até 24 de novembro.

Na região, 184 vagas estão disponíveis em Hortolândia para o técnico integrado ao ensino médio e técnico concomitante/subsequente ao ensino médio.

Além de Hortolândia, mais 360 vagas estão abertas para cursos técnicos nos câmpus Campinas, Piracicaba e Capivari.

Todos os cursos são gratuitos, sem cobrança de mensalidade. Para realizar a inscrição, os interessados devem realizar o cadastro e preencher o formulário eletrônico de inscrição e o questionário socioeconômico no Portal do Candidato, por meio do site processoseletivo.ifsp.edu.br.

Podem se inscrever estudantes do Ensino Médio ou que estão cursando o 9º ano do Ensino Fundamental. A taxa de inscrição é de R$ 60, para os cursos técnicos integrados, ou de R$ 30, para os técnicos concomitantes ou subsequentes ao Ensino médio.

Candidatos que já concluíram o Ensino Médio podem se inscrever nos cursos da modalidade concomitante/subsequente. São três as modalidades de ensino.

No curso Técnico integrado ao ensino médio, o estudante cursa integralmente o ensino médio e técnico no IFSP. Na modalidade concomitante, o aluno cursa o ensino técnico no IFSP e o ensino médio em outra instituição de ensino. A modalidade subsequente é destinada a estudantes que já concluíram o ensino médio e cursam apenas o Ensino técnico no IFSP.

Confira a relação de vagas

Hortolândia – 184 vagas

Técnico integrado ao Ensino Médio

Automação Industrial (35 vagas – período integral)

Informática (37 vagas – período integral)

Mecânica (32 vagas – período integral)

Técnico Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio

Eletroeletrônica (40 vagas – período noturno)

Fabricação Mecânica (40 vagas – período noturno)

Campinas – 160 vagas

Técnico integrado ao Ensino médio

Eletrônica (40 vagas – período matutino);

Informática (40 vagas – período vespertino).

Técnico Concomitante/Subsequente ao Ensino médio

Eletroeletrônica (40 vagas – período noturno);

Informática (40 vagas – período matutino).

Piracicaba – 120 vagas

Técnico integrado ao Ensino médio

Informática (40 vagas – período vespertino);

Manutenção Automotiva (40 vagas – período vespertino).

Técnico Concomitante/Subsequente ao Ensino médio

Mecânica (40 vagas – período noturno).

Capivari – 80 vagas

Técnico integrado ao Ensino médio

Informática (40 vagas – período integral);

Química (40 vagas – período integral).

Neste ano, devido a uma determinação judicial, o IFSP volta a adotar a seleção por meio de provas. O processo seletivo abordará as disciplinas de Português e Matemática e será aplicado, de forma presencial, no dia 19 de dezembro, na mesma cidade, ou município da mesma região, da localização do câmpus escolhido pelo candidato no momento da inscrição.