IFSP oferece 200 vagas para cursos técnicos na região

O IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) oferece 200 vagas para cursos técnicos gratuitos em Campinas, Capivari, Hortolândia e Piracicaba. Em todo o Estado de São Paulo são 1.970 vagas para o segundo semestre de 2022.

As inscrições para o processo seletivo foram abertas em 10 de maio e vão até 5 de junho. A isenção da taxa de inscrição, que é de R$ 20, pode ser solicitada até 20 de maio.

Para efetivar a inscrição, o candidato deve ler o edital, fazer o cadastro, preencher o formulário eletrônico de inscrição e o questionário socioeconômico no Portal do Candidato, por meio do site processoseletivo.ifsp.edu.br, além de pagar a taxa no Banco do Brasil.

Poderão solicitar a isenção os candidatos que possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.818,00) e tiverem cursado o ensino fundamental em escola da rede pública ou com bolsa integral na rede privada.

A seleção será realizada por meio de prova com 30 questões de múltipla escolha, que contemplarão língua portuguesa e matemática. As provas serão no dia 19 de junho de 2022, das 9h às 12h.

O processo seletivo para ingresso no segundo semestre destina-se aos cursos técnicos concomitantes ou subsequentes ao ensino médio, para quem está cursando ou quem já concluiu o ensino médio.

No caso dos cursos concomitantes, o estudante cursa apenas o ensino técnico no IFSP, devendo estar matriculado no 2º ou no 3º ano do ensino médio em outra escola. Já os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio são aqueles em que o aluno cursa o ensino técnico no IFSP, mas já tendo concluído o ensino médio.