IBGE tem 24 vagas para supervisor abertas até esta quarta na região

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está com 24 vagas abertas para o cargo de ACS (Agente Censitário Supervisor) em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa até esta quarta-feira (27). Os candidatos selecionados por meio de processo seletivo simplificado vão trabalhar no Censo Demográfico 2022.

Com remuneração de R$ 1,7 mil mensais, o ACS exerce as tarefas de supervisão da operação do Censo, além de realizar tarefas administrativas e de informática.

IBGE informou que novos editais serão abertos para preencher as vagas em aberto – Foto: Tânia Rêgo / Abr

Em Americana, são 12 vagas para o cargo, e os candidatos devem fazer as inscrições gratuitas presencialmente na FAM (Faculdade de Americana) – Avenida Joaquim Bôer, 733 – Jardim Luciane.

Em Santa Bárbara, são nove vagas para o cargo. As inscrições são feitas na Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Antonia Fagnoli Furlan – Rua General Couto Magalhães, 215 – 31 de Março.

Já em Nova Odessa, os interessados nas três vagas disponíveis para o município devem ir à rodoviária da cidade – Rua Rio Branco, s/n – Centro.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter, no mínimo, 18 anos e ensino médio completo. A convocação será por análise de títulos.

Os candidatos devem estar munidos de documento de identidade. Além disso, devem preencher o formulário de inscrição. O processo seletivo acontece das 8h às 17h e segue até esta quarta-feira.