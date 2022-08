IBGE pede que população da Região do Polo Têxtil participe de censo

Os coordenadores de áreas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Elioenai Wilcesky Tosini Neves e Alan Henrique de Souza, estão pedindo para que os moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) participem do Censo Demográfico. Após quase um mês do início das pesquisas, os coordenadores relatam dificuldades nas coletas de dados.

Recenseadores do IBGE enfrentam problemas para poder ouvir os moradores – Foto: IBGE / Divulgação

De acordo com Alan, responsável por Sumaré e Hortolândia, o órgão aponta baixa adesão da população, principalmente em condomínios residenciais. “A recusa também é velada, porque muitas vezes o recenseador vai na casa ou no apartamento, sabe que a pessoa está lá, mas o morador não abre a porta”, comentou.

Segundo Elioenai, coordenador dos trabalhos em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, o Censo Demográfico, que foi realizado pela última vez em 2010, serve de base pelos próximos dez anos aos governos municipais, estaduais e federais com relação à população do País.

“Como eu sempre falo esta é a oportunidade do cidadão ter voz, do poder público ir até ele e entender a realidade, as necessidades da população, direitos, as taxas de mortalidade e a existência [ou não] de saneamento básico”, relatou.

Para tentar combater a falta de participação dos moradores, o coordenador está em contato com secretarias de Educação e Saúde dos três municípios para que os profissionais comuniquem aos cidadãos sobre o recenseamento. Segundo Elioenai, a coordenação está conversando com diretores de escolas para que possam colar informações sobre a pesquisa nas agendas dos alunos.

“Por mais que a gente divulgue leva um tempo até que chegue aos cidadãos. Então estamos falando com secretários e outros profissionais para que, por meio das pastas, as pessoas tenham confiança em atender os recenseadores”, disse.

Elioenai disse que é necessário levantar várias alternativas para combater a desinformação e conscientizar os moradores, que são os maiores beneficiados com a pesquisa.