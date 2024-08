Região ganha 38 mil novos moradores após o Censo 2022 e passa de 1 milhão, segundo estimativa do IBGE

A RPT (Região do Polo Têxtil) ultrapassou 1 milhão de moradores neste ano, conforme estimativa feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O cálculo realizado pelo instituto indica que há 1.037.339 moradores na região, 38.547 a mais do que o apurado no Censo 2022. A data usada como referência é 1º de julho de 2024.

O IBGE divulgou os números nesta quinta-feira (29). Essa foi a primeira estimativa feita pelo instituto desde o Censo 2022, cujos dados começaram a ser revelados no ano passado.

Movimentação no Calçadão de Americana – Foto: Leonardo Matos/Liberal

As estimativas foram feitas com base num estudo de projeção e nos totais populacionais dos municípios enumerados pelos Censos Demográficos 2010 e 2022.

“As populações recenseadas nos municípios nos dois últimos Censos foram ajustadas e serviram de base para o estabelecimento da tendência de crescimento da população para as estimativas da população até a data de referência, em 1º de julho de 2024”, explica Marcio Minamiguchi, gerente de Projeções e Estimativas Populacionais do IBGE.

“A cada ano são incorporadas nas estimativas municipais de população as alterações de limites geográficos que porventura aconteçam entre os municípios”, complementa.

O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo TCU (Tribunal de Contas da União) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Municípios

Na RPT, Hortolândia é o município onde a população teria tido maior crescimento desde o Censo, tanto em números totais quanto em aumento percentual. Houve um acréscimo de 10.690 pessoas no município, o que equivale a uma alta de 4,5%.

Santa Bárbara d’Oeste, por sua vez, foi a cidade que teve menor elevação percentual, com 3,3%.

Números por município, segundo o IBGE

Município População estimada em 2024 População recenseada em 2022 Aumento em números absolutos Aumento percentual Americana 246.655 237.240 9.415 4% Hortolândia 247.331 236.641 10.690 4,5% Nova Odessa 64.228 62.019 2.209 3,6% Santa Bárbara 189.338 183.347 5.991 3,3% Sumaré 289.787 279.545 10.242 3,7% Região 1.037.339 998.792 38.547 3,9%