IBGE dispensa 70% dos recenseadores na região

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) encerrou o contrato de 70% dos recenseadores em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. A informação foi revelada pelo coordenador do Censo 2022 na região, Elionai Neves, em conversa com o LIBERAL.

Justificativa é que mais de 75% da população está recenseada na região – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

As dispensas foram ratificadas pela assessoria do IBGE, que disse que está “readequando a força de trabalho em todo o estado de São Paulo em função do trabalho que resta a ser realizado”. A justificativa é de que “mais de 75% da população está recenseada e não teria sentido manter 100% do quadro”.

“Nós entramos agora em uma fase de refinamento, então realmente não necessitamos de todos os recenseadores para fechar o Censo porque não faltam mais bairros ou regiões, mas sim, apenas algumas residências dentro desses lugares”, explicou Elionai.

Em agosto de 2022, o LIBERAL apurou que 254 recenseadores estavam trabalhando nas três cidades. Com isso, aproximadamente 75 pessoas ainda estão ativas na coleta de dados.