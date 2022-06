IBGE abre novo concurso para 552 vagas na região

As oportunidades são para recenseadores e a previsão de duração do contrato é de até três meses

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) abriu processo seletivo complementar para a contratação de recenseadores para o Censo Demográfico 2022. Ao todo, são oferecidas 48.535 vagas, sendo 552 nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

O processo complementar tem como objetivo contratar profissionais para as vagas que não foram preenchidas no processo seletivo. A diferença entre as duas seleções é que na complementar há análise curricular em vez de prova e não é cobrada taxa de inscrição.

Recenseador tem como principal função entrevistar moradores – Foto: Divulgação

Em dezembro do ano passado, o IBGE abriu inscrições para preencher 439 vagas de recenseador no Censo 2022 em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. No entanto, apenas 32% delas foram preenchidas, o que corresponde a contratação de 142 profissionais. O instituto atribui a baixa adesão ao período de final de ano.

As vagas são para nível fundamental completo e a previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado. Para Americana, estão previstas a contratação de 133 profissionais. Em Santa Bárbara serão 123 oportunidades. Na cidade de Nova Odessa, são 41 vagas, em Sumaré, 166 e, em Hortolândia, 89.

O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores para que sejam levantadas informações sócio-econômico-culturais que irão abastecer o banco de dados do IBGE. A ferramenta é importante para que se tenha um retrato das características do povo brasileiro, quantos são e como vivem.

A remuneração é por produtividade e pode variar de acordo com o número de entrevistas concluídas. Levando-se em conta as características do município de Americana, o tempo médio de cada entrevista e os deslocamentos necessários, estima-se que o recenseador obtenha um salário de R$ 625,34 por semana.