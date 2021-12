IBGE abre inscrições para 962 vagas do Censo 2022 na região

Profissionais vão atuar na coleta e gerenciamento das informações nas cidades da Região do Polo Têxtil

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu, nesta quarta-feira, as inscrições do processo seletivo para contratar 962 profissionais na RPT (Região do Polo Têxtil), entre recenseadores, agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS).

Estes profissionais vão trabalhar na coleta e no gerenciamento de informações durante a realização Censo Demográfico 2022, em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Remuneração varia de acordo com a função exercida pelo colaborador – Foto: IBGE / Divulgação

O novo edital ocorre após o adiamento do Censo e o cancelamento do concurso, em outubro. No início deste mês, o IBGE deu início ao processo de devolução das inscrições, que ocorrem mediante pedido dos inscritos.

As novas inscrições para os três cargos temporários seguem até 29 de dezembro, pelo site conhecimento.fgv.br/concursos. As provas serão aplicadas no dia 27 de março.

Responsáveis pela coleta de dados nos municípios, os candidatos à vaga de recenseador precisam ter ensino fundamental completo e pagar taxa de R$ 57,50 até 25 de janeiro, para concorrer a uma das 868 vagas disponíveis nas cidades da região.

A previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar, podendo o prazo ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo e na disponibilidade de recursos financeiros.

O salário, no entanto, é por produção, ou seja, quanto mais domicílios visitar e pessoas entrevistar, maior a remuneração. A carga horária para este cargo é de, no mínimo, 25 horas semanais.

A prova objetiva será composta por 50 questões, formadas por assuntos de língua portuguesa, matemática, ética no serviço público e conhecimentos técnicos.

Ao todo, para os cargos de ACM e ACS, são 94 vagas abertas nas cidades fazem parte da RPT.

O agente municipal gerencia o posto de coleta e representa o IBGE nos municípios de atuação, enquanto o agente supervisor exerce as tarefas de supervisão da operação do Censo, além de realizar, quando é preciso, tarefas administrativas e de informática.

Além do salário, ACM e ACS terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido no edital.

Os interessados nas duas áreas precisam ter ensino médio completo. Os salários são de R$ 1,7 mil e R$ 2,1 mil, respectivamente. A taxa de inscrição é de R$ 60,50 e também pode ser paga até 25 de janeiro. Diferente do recenseador, a prova será realizada no período da tarde, no dia 27 de março.

Os candidatos as duas funções farão prova objetiva composta por 60 questões, nas áreas de língua portuguesa, raciocínio lógico quantitativo, ética no serviço público, noções de administração e situações gerenciais e conhecimentos técnicos.

Na terça-feira, o órgão abriu inscrições para o processo seletivo de agente censitário de administração e informática (Acai). Na região, são oito vagas para o cargo, que tem como principal função executar atividades administrativas e de informática nas sedes e subáreas.

As inscrições custam R$ 44,00 e podem ser feitas até 10 de janeiro, no site ibfc.org.br. Os salários são de R$ 1,7 mil, com jornada de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.

Os candidatos enfrentam a prova objetiva no dia 20 de fevereiro, com 60 questões que abrangem assuntos de língua portuguesa, raciocínio lógico, ética no serviço público, noções de administração e noções de informática.