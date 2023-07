IBGE abre concurso com 15 vagas temporárias em Americana e Sumaré

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu nesta terça-feira (4) inscrições para 15 vagas de trabalho temporárias na RPT (Região do Polo Têxtil). As oportunidades, designadas para as cidades de Americana e Sumaré, são para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta.

Cidades de Americana e Sumaré têm vagas disponíveis – Foto: Tânia Rêgo / Abr

Do total de vagas na região, oito são para Americana e sete para Sumaré. O salário para agente de pesquisas e mapeamento é de R$ 1.387,50, enquanto para os contratados na função de supervisor de coleta de qualidade é de R$ 3.100. Em todo o País, são 7.548 oportunidades, somando os dois cargos.

Americana possui sete vagas para agente de pesquisa e mapeamento, sendo cinco de ampla concorrência, uma para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas e outra para PCD (Pessoa com Deficiência). Por outro lado, o município tem apenas uma oportunidade de ampla concorrência para supervisor de coleta de qualidade.

Sumaré, por sua vez, apresenta seis vagas para agente de pesquisas e mapeamento, sendo quatro de ampla concorrência, uma para pessoas pretas ou pardas e outra para PCD. Já para supervisor de coleta e qualidade, é apenas uma vaga geral.

As inscrições são feitas através do site ibfc.org.br e serão aceitas até o dia 19 deste mês, com valor de R$ 42,20. Os candidatos terão de fazer uma prova de múltipla escolha, que será aplicada no dia 17 de setembro e terá duração de 3h30. Os resultados devem ser divulgados no dia 23 de outubro.