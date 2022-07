IBGE abre 272 vagas na região para recenseador

Prazo para as inscrições é até segunda-feira, quando começa o Censo Demográfico

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está com 272 vagas abertas para o cargo de recenseador em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré. As vagas são voltadas para nível fundamental completo, e a seleção será feita por análise curricular, até a próxima segunda-feira, dia 1º, quando começa o Censo Demográfico 2022.

Para a inscrição, que será totalmente gratuita, os candidatos devem ter acima de 18 anos e estar munidos de documento de identidade. Além disso, os interessados devem preencher o formulário de inscrição. O processo seletivo acontece das 8h às 17h.

A principal função para esse cargo será entrevistar os moradores. A remuneração é por produção e pode variar de acordo com o tempo dedicado e com o grau de dificuldade do trabalho. Uma jornada simulada de 40h semanais em Americana o salário será de R$ 2.501,36, já em Santa Bárbara, de R$ 2.610,64.

Em Americana, são 73 vagas para o cargo e os candidatos devem fazer as inscrições presencialmente na FAM (Faculdade de Americana) – Avenida Joaquim Bôer, 733 – Jardim Luciane.

Em Santa Bárbara, são 74 vagas para o cargo. As inscrições são feitas na Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Antonia Fagnoli Furlan – Rua General Couto Magalhães, 215 – 31 de Março.

Já em Nova Odessa, os interessados nas 15 vagas disponíveis para o município devem ir à rodoviária da cidade – Rua Rio Branco, s/n – Centro.

Em Sumaré são 110 vagas para recenseador. Os interessados devem ir à Rua José Maria Miranda, 975 – sala 02.