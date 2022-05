Defesa de hospital metropolitano ganha apoio político na região

Em audiência pública realizada pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) na noite de ontem, em Sumaré, com o objetivo de ouvir sugestões para a definição do orçamento estadual de 2023, a construção de um hospital metropolitano para a RMC (Região Metropolitana de Campinas) voltou a ser pauta principal entre as autoridades.

O evento foi realizado no Clube Recreativo Sumaré que, segundo a prefeitura, reuniu mil pessoas. Essa foi a primeira vez que a cidade teve uma audiência pública organizada pela Alesp. O encontro foi presidido pelo deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), que teve a companhia dos também deputados Gilmaci Santos (Republicanos) e Enio Tatto (PT). Os três integram a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento do legislativo estadual.

Diversas autoridades participaram da audiência pública em Sumaré – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O reitor da Unicamp (Universidade de Campinas), Antônio José Meirelles, foi o primeiro a se manifestar favorável à instalação do hospital e até garantiu o terreno para a unidade. “Cederemos o espaço para a colocação desse hospital para que ele melhore o atendimento em toda a região, indo ao encontro das necessidades da nossa população”.

Outro que defendeu a iniciativa foi o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania). “Isso [o hospital] vai resolver o nosso problema de demanda que ficou reprimida no período da pandemia, principalmente das cirurgias eletivas. Não podemos esquecer que vão continuar acontecendo novas cirurgias e, [para isso], precisamos de mais leitos”, disse o prefeito.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com um estudo prévio da Unicamp em parceria com o conselho da Região Metropolitana de Campinas, o hospital teria um custo de R$ 300 milhões, dividido entre municípios, Estado e União.

No ano passado, o deputado Dirceu Dalben indicou que R$ 50 milhões do orçamento de 2022 fossem destinados para a construção do hospital. “Para 2023, estamos discutindo para manter mais uma quantia e assim garantir o projeto”, explicou.