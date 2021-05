Hospitais de Americana têm o maior número de internados desde 26 de abril

Os quatro hospitais de Americana que possuem leitos para atendimento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19), totalizam 123 internados nesta quinta-feira (13), entre suspeitos e confirmados para a doença. Do total, 68 estão com respiradores e 55 estão nas enfermarias.

Esse é o maior número de hospitalizados desde 26 de abril. Na ocasião, eram 125 internados. Desde então, o número sempre ficou abaixo dos 120, chegando ao mínimo de 103 na segunda-feira (10). Os dados se referem à soma da rede pública e privada.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 88% de leitos com respiradores (de 77 no total, 68 estão ocupados) e de 70% de leitos sem respiradores (de 78 no total, 55 estão ocupados).

Apenas o Hospital Municipal não tem lotação máxima nos leitos com respiradores. Das 26 vagas, 17 estão ocupadas. Os hospitais particulares Unimed, São Francisco e São Lucas têm 100% de ocupação nos respiradores.

Americana informou mais três mortes pelo novo coronavírus e 81 casos positivos nesta quinta. No total, a cidade tem 17.109 casos positivos, sendo 21 internados, 522 óbitos, 508 em isolamento domiciliar e 16.058 recuperados. Há ainda 102 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Veja informações dos óbitos:

Mulher, 63 anos, moradora do bairro Jardim da Paz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 9 de maio;

Mulher, 91 anos, moradora do bairro Jardim Nossa Senhora de Aparecida, portadora de doença cardiovascular crônica e hipertensão arterial, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 9 de maio;

Homem, 71 anos, morador do bairro Jardim São Paulo, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 10 de maio.

Hortolândia confirmou a 503ª morte por coronavírus. O paciente era um homem de 65 anos que foi internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 28 de abril. Ele foi transferido para o Hospital Bom Samaritano, em Arthur Nogueira, em 5 de maio, mas não resistiu e faleceu no dia 11.

A cidade informou 65 novas infecções, totalizando 12.741 moradores que se contaminaram. Desses, 12.034 estão recuperados. Entre suspeitos e confirmados, há 90 moradores de Hortolândia hospitalizados.

Os moradores de Nova Odessa internados com suspeita ou confirmação para a doença saltaram de 36 na terça para 44 nesta quinta-feira (o município não informou o boletim na quarta).

Desses, 12 estão na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, três na ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e 29 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em hospitais públicos e privados de outras cidades.

Foram confirmados mais 26 casos positivos, elevando o total de contaminados na cidade a 3.763. Desses, 3.288 estão recuperados e 154 faleceram.

Santa Bárbara d’Oeste chegou à ocupação máxima dos leitos de UTI da rede pública nesta quinta-feira e informou mais três óbitos pela doença.

Sumaré informou mais três óbitos e chega a 722 vítimas. Veja detalhes dos pacientes:

Mulher de 67 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko, faleceu em 10 de maio;

Homem de 59 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko, faleceu em 11 de maio;

Homem de 73 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Nova Hortolândia, faleceu em 26 de abril.

Foram informados 73 novos casos positivos na cidade. Com isso, Sumaré registra um total de 20.671 infectados, dos quais 19.719 estão recuperados. Entre suspeitos e confirmados para a doença, 92 pacientes estão internados.