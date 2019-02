Horário de verão tem economia 13% menor na região

O horário de verão foi mais curto na temporada 2018-2019, fazendo com que a energia elétrica economizada na região caísse 13%. Foram poupados 64,7 mil MWh na região da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) nesta temporada. No verão anterior, a economia foi de 74,2 mil MWh. O horário de verão termina a zero hora do próximo domingo, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora.

Para efeito de comparação, a eletricidade economizada seria suficiente para abastecer uma cidade do porte de Americana por 18 dias. No ano anterior, a estimativa era que o município pudesse ser abastecido durante 27 dias.

O horário de verão durou 105 dias nesta edição – no período anterior, esteve em vigor por 126 dias – e seu início foi adiado duas vezes. Na primeira, o ex-presidente Michel Temer (PMDB) alterou o começo de outubro para novembro. A mudança atendeu a um pedido do ministro Gilmar Mendes, então presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para que a diferença no fuso horário entre os estados não fosse ampliada com o horário de verão durante as eleições.

O segundo adiamento ocorreu a pedido do Ministério da Educação, já que o final de semana previsto para o início do horário de verão coincidiria com a aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

“No período do horário de verão, com o adiamento dos relógios em uma hora, as cargas das residências e de iluminação pública passam a operar após às 19 horas, quando o consumo industrial já está reduzindo”, disse o diretor de Distribuição da CPFL Energia, Thiago Freire Guth.