Homens são presos ao usar cartões clonados para comprar roupas

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender dois homens por estelionato na região. Eles coletavam dados bancários das vítimas e usavam o cartão para comprar produtos em um shopping na Rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva.

O fato aconteceu na noite de sábado, após os policiais militares receberem a informação de que um veículo Fiat Palio na cor prata e com placa de São Paulo estaria sendo utilizado na prática do crime. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Em patrulhamento, policiais do 1° BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) conseguiram abordar o veículo ocupado por dois homens, um de 45 anos e com passagem criminal pela prática de furto a banco e o outro de 38 anos com passagem por estelionato. No carro foram localizados roupas, relógios, bonés e um óculos – todos de marcas de grife – que haviam sido comprados no Outlet Premium, em Itupeva, com os cartões clonados.

Após inicialmente negarem e entrarem diversas vezes em contradição, os dois homens acabaram admitindo aos policiais o crime de estelionato e descreveram a forma de atuação. Eles confessaram que o golpe aconteceu durante este final de semana em caixas 24 horas, coletando dados bancários e senhas das vítimas para, posteriormente, usarem na compra dos produtos no Outlet.

Eles foram autuados em flagrante e levados para a 2ª Delegacia Seccional de Polícia, em Campinas, onde acabaram sendo reconhecidos por uma vítima.