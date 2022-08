Homem que transportava R$ 17 mil é preso em Paulínia após tentar subornar policiais

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por corrupção ativa, na noite desta segunda-feira (29), na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no bairro Jardim Itapoã, em Paulínia. Ele transportava R$ 17.680 e tentou subornar policiais militares rodoviários.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), por volta de 21h os PMRs estavam em patrulhamento no local quando avistaram um Fiat Palio sendo conduzido em alta velocidade.

O motorista foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele e com a passageira, de 27 anos. Entretanto, em vistoria no veículo, os PMs rodoviários localizaram um compartimento usado como cofre, onde havia a quantia de R$ 17.680 em espécie.

Ao ser questionado sobre o dinheiro, o suspeito tentou subornar os agentes, oferecendo R$ 1 mil a cada um dos policiais para que ele e a esposa fossem liberados.

O homem foi detido e conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Já a mulher foi liberada, mas segue como investigada no caso. O automóvel e o dinheiro foram apreendidos. Não há informação sobre a origem ou destino dos valores, de acordo com a SSP.

Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como corrupção ativa, localização/apreensão de objeto e localização/apreensão de veículo na Delegacia de Paulínia.