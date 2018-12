Homem que abriu fogo em Catedral de Campinas é identificado

O homem que disparou contra fieis na Catedral de Campinas na tarde desta terça-feira (11), matando quatro pessoas e deixando outras quatro feridas, foi identificado. O atirador é o analista de sistemas Euler Fernando Grandolpho, de 49 anos. A identificação foi feita por meio de documentos encontrados em uma mochila abandonada por ele na igreja.

Foto: Polícia Civil - Divulgação

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dele, bem como seu endereço, são de Valinhos (SP). A Polícia Civil fará agora uma diligência até o imóvel onde ele morava. Euler disparou ao menos 20 vezes e depois se matou.

De acordo com José Henrique Ventura, delegado titular do Deinter 2, o atirador não possuía nenhuma passagem criminal. Em pesquisa ao sistema da polícia, constaram apenas boletins de ocorrência no qual ele aparecia como vítima – um tinha natureza de injúria e o outro de perseguição.

Ainda de acordo com Ventura, foi possível levantar, por meio das imagens da câmera de segurança da Catedral, que ele chegou sozinho, sentou-se em um, aguardou alguns instantes e se levantou. Ele virou-se e atirou contra os três fieis no banco de trás, matando um homem e ferindo uma mulher. Ele ainda efetuou outros disparos antes de ser alvejado pela Polícia Militar. Euler levou um tiro e, ao se ver cercado, acabou se matando.

“A pronta intervenção da polícia militar evitou um mal maior, as pessoas corriam para o fundo da igreja e ele fatalmente atingiria mais vítimas”, disse o delegado. Euler disparou estava com quatro carregadores e disparou dois deles, totalizando cerca de 20 balas. Ainda havia essa mesma quantidade intacta. Foto: Reprodução - Facebook

A partir da identificação do atirador, a Polícia Civil vai investigar a motivação do crime. Na mochila em que seus documentos foram encontrados, não foi achada nenhuma carta ou qualquer outro material que indicasse o que o levou a disparar contra as pessoas.

Das quatro vítimas feridas, três já receberam alta, segundo o delegado, e uma segue internada. As identidades dos mortos ainda não foram divulgadas pela Polícia.