Homem morto na Operação Ferrolho era gerente do PCC

O homem que foi morto durante a Operação Ferrolho, deflagrada pela Polícia Militar nesta terça-feira (28), foi identificado como Antonio Gusmão e atuava como uma espécie de gerente-geral da organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

A Operação Ferrolho visava desarticular uma célula do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Sumaré e região.

Segundo o Tenente Mulotto, da Polícia Militar, Antonio Gusmão foi surpreendido pelos policiais em seu apartamento no Jardim Estrela, em Hortolândia, por volta das 6h15. Ao ver os policiais, ele pegou uma pistola 9 mm e atirou. As balas acertaram o escudo balístico e, no revide dos policiais, ele foi atingido. O socorro foi chamado, mas ele morreu. No local, foi achada também uma submetralhadora, drogas e dinheiro. A esposa do criminoso e um filho do casal estavam no local na hora da ação.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

No total, 12 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça e recebidos pela PM, resultando em seis prisões, uma morte em confronto e um foragido. Os outros quatro se referem a pessoas que já estão presas. Foram cumpridos ainda 16 mandados de busca e apreensão, com a localização de R$ 2.218 em espécie, uma submetralhadora, uma pistola 9 mm, 14 aparelhos de celular, 14 tablets, dois veículos, uma motocicleta, porções de droga e anotações sobre tráfico e crime organizado.

A Operação teve início após denúncia do Ministério Público. O promotor Ricardo Ferracini Neto explicou que as investigações duraram cerca de cinco meses e tiveram início em outra ramificação do PCC, em Piracicaba. O ponto inicial das investigações naquela cidade foram o assassinato de um policial militar em Hortolândia em 2017.

“São líderes aqui na região. A denúncia que gerou a prisão tem mais de 300 laudas diagnosticando a atuação de cada um. Mas basicamente eles arregimentavam outros participantes, cobravam mensalidade para participação na facção, comando do tráfico de drogas e contabilidade da célula da região”, explicou Ferracini.

O Ministério Público já apresentou denúncia e todos os que foram localizados nesta terça-feira estavam com prisão preventiva decretada. O promotor disse que foram expedidos 14 mandados de prisão, mas a Polícia Militar informou que foram recebidos 12. Não foi possível ter acesso à decisão judicial em que houve a expedição desses mandados, pois o caso corre em segredo, segundo a assessoria de imprensa do TJ (Tribunal de Justiça).