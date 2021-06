Homem morre após capotar carro na Adalberto Panzan, em Campinas

Motorista seguia sentido interior e por causas desconhecidas perdeu a direção do veículo

Policias Militares Rodoviários estão no local aguardando a chegada da Perícia Técnica - Foto: Divulgação - PMR

Um homem de identidade ainda não revelada morreu na manhã deste domingo (20), após bater seu carro em uma defensa metálica da Rodovia Adalberto Panzan, no km 2+430, na cidade de Campinas e posteriormente capotar. A placa do veículo é de Americana.

De acordo com informações do Cabo da PMR (Polícia Militar Rodoviária), Gilson Manoel das Neves que está atendendo a ocorrência com sua equipe, o acidente ocorreu por volta de 7h30.

Motorista bateu contra uma defensa metálica e capotou, caindo embaixo de um viaduto – Foto: Divulgação – PMR

O condutor seguia pela Rodovia Adalberto Pansan, sentido interior, quando por causas desconhecidas, perdeu a direção do carro, uma S10, saiu para o canteiro central, bateu contra uma defensa metálica e capotou, caindo embaixo de um viaduto em uma estrada de terra.

Policias Militares Rodoviários estão no local aguardando a chegada da Perícia Técnica, a ocorrência ainda está em andamento.