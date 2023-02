Homem morre após capotamento de veículo na Anhanguera

Vítima teria passado a direção para outra pessoa que não é habilitada e estava dormindo no momento do acidente

Condutor do veículo não possui habilitação - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

Um homem de 23 anos morreu na manhã deste sábado (11), após o veículo em que estava capotar a Rodovia Anhanguera (SP-330), próximo ao pedágio de Nova Odessa. Outro passageiro, de 22 anos, precisou ser socorrido ao Hospital Estadual de Sumaré e o motorista, de 32, sofreu apenas algumas escoriações.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), os três estavam em um veículo alugado, um Renault Logan, e voltavam de uma viagem a trabalho em Goiânia (GO), com destino final a Nova Iguaçu (RJ), quando, na altura do quilômetro 118 da Anhanguera, no sentido capital, o motorista teria perdido o controle e capotou o veículo.

Ainda de acordo com os militares, a vítima fatal, de 23 anos, é quem deveria estar dirigindo, mas teria sentido sono durante a viagem e passado a direção para o homem de 32 anos, que não é habilitado. Depois disso, ele foi para o banco do passageiro e dormiu. O outro passageiro, que estava no banco de trás, também dormia no momento do acidente e, por estar sem cinto de segurança, foi arremessado para fora do veículo.

A morte do jovem de 23 anos foi constatada ainda no local. Já o outro passageiro, que estava no banco traseiro, foi socorrido ao Hospital Estadual de Sumaré, segundo a PMR, aparentemente com uma fratura na perna.

Já o motorista, o homem de 32 anos, ficou no local para acompanhar o atendimento e prestou depoimento à PMR, que ainda iria registrar a ocorrência.