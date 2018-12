Homem furta casa, mas acaba preso por tentar furtar Uno

Após furtar uma residência no início da da madrugada do último domingo (16), um homem acabou preso após ser visto tentando roubar um Fiat Uno. O ajudante geral de 29 anos, morador em Santa Bárbara, foi flagrado por um motorista de ônibus no momento em que estava em atitude suspeita no interior do veículo, estacionado na Avenida Iacanga. O motorista chamou a Guarda Municipal de Americana (Gama), que prendeu o ladrão duas ruas abaixo.

O ajudante geral foi localizado sem o carro. O veículo, segundo o proprietário, apresentou problema mecânico e por isso o ladrão não conseguiu retirá-lo do local. Algumas horas antes, no entanto, ele deu mais sorte. Ele arrombou uma residência na rua do Chumbo e a proprietária deu pela falta de uma televisão e de dois aparelhos de celular. Um deles e a TV, que ele havia escondido numa área próxima à residência, foram recuperados.

Os patrulheiros recuperaram os objetos após o ajudante geral ter confessado o furto à residência depois de ter sido abordado por tentar roubar o Uno. A moradora do imóvel informou aos patrulheiros que o acusado conseguir entrar na casa pós ter arrombado o portão.