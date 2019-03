Homem é preso por posse de pornografia infantil

A Polícia Federal de Piracicaba realizou na manhã desta quarta-feira (27) a prisão em flagrante de um homem por posse de imagens de sexo envolvendo crianças e adolescentes, na cidade paulista de Rio Claro.

Foto: Polícia Federal / Divulgação

A investigação que levou á prisão teve início em novembro do ano passado e o material pornográfico estavam no computador do homem detido. Ao todo, foram encontradas 365 fotos e 78 vídeos com pornografia infantil, que totalizaram 5,8 Gb.

Preso, o homem, que não teve sua identidade divulgada, não realizou o pagamento da fiança a ele arbitrada e acabou recolhido ao Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, onde ficará à disposição da Justiça. A pena para o crime de posse de pornografia infantil é de um a quatro anos de reclusão, além de multa.

Após a apreensão, o material encontrado agora segue para exame pericial, a fim de determinar se o homem, além de possuir as imagens, também as compartilhava com alguém na internet.