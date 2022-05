Homem é preso em Hortolândia com caminhão e carga roubados em Sumaré

Empresa de rastreamento acionou a polícia após conseguir uma possível localização do veículo roubado

Um homem foi preso nesta segunda-feira (16), em Hortolândia, após ser flagrado por policiais militares com uma carga que foi roubada na Rua Jaime Pinheiro Ulhôa Cintra, no Nova Veneza, em Sumaré.

Segundo consta na ocorrência, o 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), foi acionado por uma empresa de rastreamento informando sobre sobre o roubo de uma carga de perfumes, cosméticos e produtos de higiene na manhã de segunda-feira. Durante o contato, a empresa forneceu os dados de onde estaria o veículo.

Com essas informações, os policiais se dirigiram até a Rua Guamirim, no Jardim Primavera, em Hortolândia, onde encontraram o criminoso, que foi reconhecido pela vítima. No imóvel ainda encontraram o veículo roubado, além de parte da carga.

Levado à delegacia, o homem foi autuado em flagrante e preso por roubo. O veículo, assim como a mercadoria recuperada, foram devolvidos à vítima.