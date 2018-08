Homem é morto em Hortolândia durante Operação Ferrolho

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar durante a Operação Ferrolho, deflagrada na manhã desta terça-feira (28) na região. Segundo o Tenente Mulotto, o homem estava com a esposa e o filho no Bar Estrela, em Hortolândia, e efetuou disparos contra a equipe, que atingiram os escudos balísticos. Os policiais revidaram e o atingiram. O tenente disse que ainda não possui os dados desse homem, como nome e idade, nem quantos tiros o acertaram. No local, foram apreendidas uma submetralhadora, uma pistola 9 mm, munições e drogas.

Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e outros 12 de prisão nas cidades da área do 48° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), todos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Até o momento, cinco pessoas foram presas – duas em Hortolândia, duas em Sumaré e uma em Nova Odessa. “São líderes da facção aqui na nossa região. As viaturas ainda estão nas ruas fazendo busca e apreensão”, disse o tenente.

Já foram apreendidos R$ 1914, celulares e anotações relacionadas ao crime organizado em Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré. Um novo balanço deverá ser divulgado no final da tarde, quando a operação for finalizada.

Os mandados de busca e apreensão e prisão que estão sendo cumpridos foram expedidos pela Justiça a pedido do Ministério Público de Sumaré.