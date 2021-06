Homem de 26 anos morre com o novo coronavírus em Sumaré

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou mais 14 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (1º), incluindo um jovem de 26 anos de Sumaré. A vítima tinha comorbidades e morreu no dia 23 de maio, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko. No total, a região contabiliza 2.573 óbitos pela doença.

Americana informou a 572ª morte pela Covid-19. A vítima era uma mulher de 67 anos, do bairro Jardim Helena, sem informações de comorbidades. Ela estava internada em um hospital particular de Campinas e faleceu em 31 de maio.

O município também confirmou 180 novos casos positivos. O quadro geral da Covid-19 em Americana é de 19.015 confirmados, dos quais 39 estão internados, 771 estão em isolamento domiciliar, 17.633 se recuperaram, além dos óbitos.

Nos quatro hospitais da cidade, incluindo rede pública e privada, 89% dos leitos com respiradores estão ocupados e 97% das enfermarias. No total, 154 pessoas estão internadas com suspeita ou confirmação da doença.

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação dos leitos com respiradores está em 69% (de 26 no total, 18 ocupados) e a enfermaria tem lotação máxima (32 internados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 17 no total, 17 ocupados) e 87% sem respiradores (de 16 no total, 14 ocupados); no Hospital São Francisco, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 14 no total, 14 ocupados); e no Hospital Unimed, a taxa é de 96% de leitos com respiradores (de 26 no total, 25 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 18 ocupados).

Hortolândia registrou a 524ª morte por coronavírus. A vítima era um homem de 54 anos, com comorbidades. Ele foi internado no Hospital Mário Gatti, em Campinas, em 22 de maio. O falecimento foi no dia 29 de maio.

Foram confirmadas 128 infecções, totalizando 15.144 casos positivos desde o início da pandemia. Desse total, 14.420 estão recuperados. Entre suspeitos e confirmados, 113 moradores de Hortolândia estão internados em leitos Covid.

Nova Odessa registrou mais dois óbitos pelo coronavírus, elevando o número de vítimas a 163 desde o início da pandemia. Os pacientes eram:

Homem, 72 anos, morador do Jardim Campo Belo. Morreu em um hospital de Campinas no dia 26 de maio. Tinha comorbidades.

Mulher, 37 anos, moradora do Jardim Alvorada. Faleceu em 26 de maio no Hospital Municipal de Nova Odessa. Tinha comorbidades.

Com mais oito casos positivos, Nova Odessa registra 4.158 contaminados, dos quais 3.612 se recuperaram. Há ainda 50 moradores internados com suspeita ou confirmação da doença.

Santa Bárbara d’Oeste registrou seis mortes, elevando o total de vítimas a 551. Veja dados dos pacientes:

Homem, 59 anos, faleceu em 28 de maio;

Mulher, 52 anos, faleceu em 30 de maio;

Homem, 68 anos, faleceu em 30 de maio;

Mulher, 58 anos, faleceu em 31 de maio;

Mulher, 61 anos, faleceu em 31 de maio;

Homem, 66 anos, faleceu em 1º de junho.

Foram contabilizados 70 casos da doença, totalizando 16.490 moradores que se infectaram ao longo da pandemia, dos quais 15.315 estão recuperados. As UTIs públicas seguem com lotação máxima. Os leitos com respiradores têm 43% de ocupação e as enfermarias 78%.

Sumaré registrou mais quatro óbitos, incluindo a mais jovem, totalizando 763 vítimas. Abaixo, o histórico dos pacientes, informado pela prefeitura:

Mulher de 67 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko e faleceu em 31 de maio;

Homem de 57 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e faleceu em 31 de maio;

Homem de 26 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e morreu em 23 de maio;

Homem de 45 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e faleceu em 31 de maio.

O município registrou 291 novas infecções, totalizando 21.913 moradores que se contaminaram desde o início da pandemia. Desse total, 20.723 se recuperaram. Entre suspeitos e confirmados, 118 moradores de Sumaré estão internados.