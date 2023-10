Homem dá cabeçada com capacete em mulher durante discussão em Santa Bárbara

Um homem de 45 anos é suspeito de violência doméstica, após ter dado uma cabeçada com capacete em sua amásia, de 41 anos, na manhã deste domingo (15), no Cândido Bertini, em Santa Bárbara d’Oeste. O homem ainda teria ameaçado e perseguido a vítima.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher tem um relacionamento com o agressor há cerca de dois anos e eles moram juntos. Na manhã deste domingo, ela iria acompanhar uma conhecida em uma consulta no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

O combinado era que o homem desse uma carona para ambas até o hospital. Porém, ao chegar na casa da vítima, ele questionou a amásia quanto ganharia em dinheiro para acompanhar a paciente e ela respondeu que não estava interessada em qualquer valor financeiro.

Neste momento, ele teria se alterado, começou a xingar a mulher e durante a discussão, foi para cima dela e desferiu uma cabeçada com capacete. O golpe acertou o queixo da vítima, que ficou com um hematoma e teve a audição afetada.

A mulher ainda saiu de casa para ir ao hospital a pé e o agressor a perseguiu0 também a pé e, por vezes, chutado e a empurrado enquanto caminhavam. Em uma rua deserta, ele teria dito a ela que “se quisesse fazer alguma coisa, fica facinho para te matar aqui”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A vítima conseguiu despistar o homem e registrou um boletim de ocorrência no Plantão Policial de Americana. O caso foi registrado como violência doméstica agravada por lesão corporal, injúria, ameaça e perseguição.

Ela ainda solicitou medida protetiva que foi concedida pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O homem será representado pelos crimes.