Homem bate na esposa com lata de cerveja e é detido pela PM de Nova Odessa

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (4) em Nova Odessa após agredir a esposa com uma lata de cerveja. O caso foi atendido pela PM (Polícia Militar).

A corporação foi chamada para atender a ocorrência no Jardim São Manoel, em Nova Odessa, à meia-noite e meia desta sexta-feira. No local, a vítima contou que o esposo usou uma lata de cerveja para agredi-la na região da cabeça. A violência foi cometida na frente da filha de 2 anos do casal.

A vítima passou por atendimento no pronto-socorro e, após receber alta, o caso foi apresentado ao plantão policial.

A mulher representou contra o marido e o delegado determinou a prisão em flagrante por lesão corporal e violência doméstica. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Americana para o término do boletim e prisão do homem.

Flagrante de violência doméstica

Em Santa Bárbara d’Oeste, um homem foi detido pela PM após ter agredido a esposa. O caso foi registrado no Jardim Brasília, por volta das 16h30 de quinta-feira. Ao chegar no endereço, os policiais encontraram a vítima com lesões no pescoço.

O suspeito saiu de dentro da residência e se recusou a seguir as ordens dos policiais, que entraram em luta corporal com ele. Segundo informações da PM, foi necessário uso de força para contê-lo.

A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro Afonso Ramos, onde passou por atendimento médico, e depois foi conduzida ao plantão policial. O caso foi registrado como violência doméstica e o agressor foi preso em flagrante.