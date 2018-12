Homem abre fogo na Catedral e mata quatro pessoas

Foto: Notícias de Hortolândia

Um homem identificado como Euler Fernando Gandolpho, de 49 anos, entrou na Catedral Metropolitana de Campinas, no centro da cidade, na tarde desta terça-feira e atirou em pessoas que estavam rezando no local. Cinco pessoas morreram, sendo quatro homens e uma mulher, entre eles o próprio atirador.

Na hora do ataque houve corre-corre no centro da cidade, principalmente na Rua 13 de Maio, uma das mais movimentadas do comércio local. O autor dos disparos usou uma pistola e um revólver. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu os outros quatro feridos para hospitais da cidade, sendo que duas pessoas seguem internadas em estado grave.

No momento dos disparos a polícia estava mobilizada para um roubo a banco no centro de Campinas. Várias viaturas foram deslocadas pela polícia para cercar a região. Até a publicação desta reportagem, não havia informações das identidades das vítimas e nem do atirador. Esse homem teria cerca de 30 anos, de acordo com a Prefeitura de Campinas.

Segundo nota oficial do Executivo, há quatro feridos. Dois estão no Hospital Municipal Mário Gatti, um no Hospital de Clínicas da Unicamp e outro no hospital Beneficência Portuguesa.

“A prioridade no momento é dar total atenção aos feridos e às famílias das vítimas. O prefeito Jonas Donizette está estarrecido com o brutal crime e dedica suas orações às vítimas e suas famílias. A Prefeitura de Campinas continuará mobilizada acompanhando os acontecimentos”, trouxe o texto oficial da assessoria de imprensa.

Além do Samu, estão mobilizados para o atendimento das vítimas a Rede Mário Gatti, a Guarda Municipal e a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas).

ARQUIDIOCESE

Uma coletiva de imprensa será realizada às 17h na Catedral, com a presença de Monsenhor José Eduardo Meschiatti, Administrador Diocesano; Monsenhor Rafael Capelato, Pároco da Catedral; e Dr. José Henrique Ventura, delegado titular do Deinter 2.

No momento, a Catedral está fechada para atendimento das vítimas e investigação da Polícia, de acordo com nota oficial da Arquidiocese de Campinas. “Contamos com as orações de todos neste momento de profunda dor”, disse a igreja.

Não há informações do que motivou o ataque.